Пермский театр выступил на тюменской сцене

Пермский академический "Театр-Театр" представил зрителям спектакль "Катерина Измайлова", основанный на очерке Николая Лескова "Леди Макбет Мценского уезда". Мрачная история о шекспировских страстях рисует первую в литературе женщину серийную убийцу, на руках которой кровь четверых людей.

- На уровне сюжета, "Катерина Измайлова" – жуткая история, в которой нет ни одного положительного персонажа. Тьма, закрывающая все! Как правило, зрители не хотят заходить на территорию жестокости и мрака, а мне это кажется необходимым: на уровне подсознания мы должны чего-то бояться в самих себе, ведь в каждом из нас есть добро и зло, свет и тьма. Трагедия человечества состоит в том, что злодеи возникают из нас, - говорит художественный руководитель пермского театра, Борис Мильграм.

Спектакль сопровождался живой музыкой, где хор является действующим лицом – и комментатором, и соучастником, и голосом рока. Причем дирижер и музыканты симфонического оркестра "Театр- Театр" находятся на сцене, сообщает издание "Тюменская область сегодня".