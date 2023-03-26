В Тюменском районе появился кукольный театр

Дебютный показ представления первого самодеятельного кукольного театра провели участники клуба активного долголетия "Мудрый цветовод" в поселке Боровский.
Встреча была организована Комплексным центром социального обслуживания населения в рамках "Диалога поколений". Зрителями дебютного спектакля стали подопечные центра, в том числе дети из малоимущих семей. Артистами кукольного тетра стали члены объединения "Мудрые цветоводы", половина из них – "серебряные волонтеры".
Кукол изготовили сами из подручных средств – в ход пошли кусочки ткани, нитки и синтепон. Для постановки выбрали любимую всеми русскую народную сказку "Репка", рассказывающую о дружбе и взаимопомощи, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.
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