В Тюменском районе появился кукольный театр

Дебютный показ представления первого самодеятельного кукольного театра провели участники клуба активного долголетия "Мудрый цветовод" в поселке Боровский.

Встреча была организована Комплексным центром социального обслуживания населения в рамках "Диалога поколений". Зрителями дебютного спектакля стали подопечные центра, в том числе дети из малоимущих семей. Артистами кукольного тетра стали члены объединения "Мудрые цветоводы", половина из них – "серебряные волонтеры".

Кукол изготовили сами из подручных средств – в ход пошли кусочки ткани, нитки и синтепон. Для постановки выбрали любимую всеми русскую народную сказку "Репка", рассказывающую о дружбе и взаимопомощи, сообщила пресс-служба главы Тюменского района.