Врачи советуют тюменцам пить свежевыжатые соки в разумных количествах

Свежевыжатые соки считаются максимально полезными, однако пить их надо так, чтобы не навредить организму. Тюменский врач-гастроэнтеролог рекомендует употреблять их не чаще двух-трех раз в неделю, некоторые - разбавляя на 50% чистой водой.

По словам врача-гастроэнтеролога ГАУЗ ТО "Многопрофильный консультативно-диагностический центр" Ирины Парфентевой, в свежевыжатых соках содержится много витаминов, отсутствуют консерванты, однако это не просто вкусный напиток, а лечебно-профилактическое средство, поэтому и использовать его нужно правильно, чтобы не навредить организму.

"У каждого свежевыжатого сока свои свойства, о которых необходимо знать. Даже если вы абсолютно здоровы, у вас нет заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта и тем более аллергии, но вы каждое утро, например, будете выпивать стакан морковного сока, то высока вероятность возникновения специфической желтухи. А гранатовый сок обязательно нужно разбавлять водой – он агрессивно действует на стенки кишечника и на зубную эмаль. После приема сока лучше прополоскать рот", - отметила Ирина Парфентев.

Самое разумное - перед началом приема свежевыжатых соков все-таки проконсультироваться с врачом. Специалист также обращает внимание на то, что свежевыжатый сок обязательно нужно пить сразу же после его приготовления, потому что с течением времени полезные вещества в них разрушаются. Если хранить полученный напиток в холодильнике до вечера, то произойдет окисление – такой сок пить опасно. С особой осторожностью необходимо давать свежевыжатый сок детям, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".