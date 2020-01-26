Тюменские дачники начали запасаться семенами

Тюменские дачники и садоводы начали подготовку к будущему сезону. Уже с поздней осени они закупают семена, а в скором времени будут садить рассаду.

Опытный огородник Людмила Петраченко рассказала, что следует выбирать семена известных фирм-производителей, которые уже зарекомендовали себя на рынке. По ее словам, качественные семена есть у многих отечественных фирм, в том числе и с территории Урала. Каждый сам может выбрать оптимальное соотношение "цена – качество".

При покупке семян следует проверить срок годности. Конечно, семена можно использовать и на следующий год, но они могут хуже всходить и быть слабыми. У каждой культуры есть разные сорта. Например, дачники могут выбирать раннюю капусту, чтобы быстрее убрать урожай. Другие, наоборот, выбирают сорта разных сроков созревания, чтобы минимизировать перерывы в урожае.

Также нужно изучить описание агрокультуры: на каждом пакетике серьезный производитель напишет, когда и как правильно выращивать то или иное растение, пишет "Тюменская область сегодня".

"В конце января-начале февраля садят те культуры, которые не свойственны для нашей полосы, например, перцы и баклажаны. Если их посадить позже, то в условиях Тюменской области очень сложно получить полноценный урожай до конца сезона. Также рекомендую в это время садить ремонтантную землянику. У нее продолжительный срок плодоношения, она дает ягоды даже в октябре. У ремонтантной земляники нет усов, ее проще обрабатывать", - пояснила Людмила Петраченко.

Садить рекомендуют на растущую Луну. Спутник Земли имеет большое влияние на биоритмы всех живых организмов, в том числе и растений. Новая Луна родится 25 января, первые несколько дней следует пропустить, а затем вполне можно приступать к агроработам.