В Тюмени проверяют контактные зоопарки

С 1 января 2020 года в силу вступила статья 15 ФЗ "Об ответственном обращении с животными", которая регулирует отношения, связанные с использованием животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Мониторинг контактных зоопарков в Тюмени провело управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. В областном центре их четыре: "Живая планета" в ТРЦ "ПА-НА-МА", "Теремок" в ТРЦ "Колумб", "Ручной зоопарк "Зелёная станция" в ТРЦ "Сити Молл" и выставка ручных енотов "Село Енотово".

Владельцам контактных зоопарков выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства в части исполнения упомянутой статьи федерального закона.

В целях контроля за ситуацией, связанной с закрытием контактных зоопарков и принимаемым мерам в отношении животных, содержащихся в них, управлением Россельхознадзора организована горячая линия. Телефон в Тюменской области: (3452) 58-52-31, в Ханты-Мансийском автономном округе: (3467) 35-01-24, в Ямало-Ненецком автономном округе: (34922) 4-00-58.