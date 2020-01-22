Евгений Заболотный считает, что музей тюменской полиции нужно осовременить

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный и председатель постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению Степан Киричук встретились в музее тюменской полиции с ветеранами УМВД. Встреча была посвящена 75-летию Великой Победы.

В годы Великой Отечественной войны на фронт в числе первых уходили сотрудники милиции: 96 работников органов внутренних дел погибли на полях сражений. В музее УМВД России по Тюменской области размещены фотографии тех, кто воевал и после демобилизации продолжил служить в правоохранительных органах. Каждый из них внес свой вклад в Победу. По словам методиста музея Виталия Трунева, гордостью сегодняшних сотрудников полиции области являются Герои Советского Союза – Иван Безносков, удостоенный высшего звания посмертно, и Александр Логунов, чьим именем названа одна из улиц в Тюмени.

Атмосферу военных лет передают личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны, работавших в органах внутренних дел, а также каска, плащ-палатка, фляжка, письма с фронта и другие предметы, привезенных поисковиками с полей сражений.

Одна из экспозиций посвящена движению "Бессмертный полк". В 2007 году председатель Совета ветеранов батальона милиции Управления вневедомственной охраны Тюменской области Геннадий Иванов организовал акцию "Парад победителей", во время которой тюменцы прошли по главной улице города с портретами родственников-фронтовиков. В дальнейшем данное шествие получило название "Бессмертный полк" и обрело всемирную известность. Об этом сотрудники выставочной экспозиции культурного центра УМВД России по Тюменской области регулярно рассказывают участникам экскурсий – юным тюменцам и их родителям.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный отметил, что музей тюменской полиции – не просто хранилище исторических экспонатов, а центр профориентационного и патриотического воспитания молодежи.

"Мы встречаем 75-летие Великой Победы – Год памяти и славы. Всем нам предстоит еще раз задуматься: все ли ветераны окружены вниманием и заботой, делаем ли мы все необходимое для патриотического воспитания подрастающего поколения и недопустимости искажения истории", – подытожил Евгений Заболотный.

По мнению участников встречи, чтобы музей стал более привлекательным для молодежи, его нужно развивать и осовременивать с применением цифровых технологий.

Кроме того, в ходе встречи было принято решение об организации совместных мероприятий музея тюменской полиции и городской думы в рамках Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.