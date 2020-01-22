В Тюменской области заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога

Такие сведения сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

За прошедшую неделю в регионе были обнаружены вирусы негриппозной этиологии и вирусы гриппа В и А(H1N1). Как сообщили в Роспотребнадзоре, специалисты исследуют пробы биоматериала от людей и домашней птицы на наличие вируса гриппа, итог — все пробы с отрицательным результатом.

Тюменцам напоминают, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для гриппа характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38–40°C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель. При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу и не заниматься самолечением.