О мерах профилактики ОРВИ рассказала врач

Врачи рекомендуют соблюдать меры профилактики, чтобы не заболеть. Если инфекцию уже подхватили, нужно лечиться и не делать того, что отсрочит выздоровление.

- Не засиживайтесь допоздна, хороший сон повышает эффективность иммунных клеток, что ускоряет выздоровление. Помните, вы переносчик вируса до полного исчезновения симптомов болезни, поэтому в этот период старайтесь меньше обниматься – не заражайте близких. Забудьте о трудовых подвигах – сразу на больничный. Умственная и физическая нагрузка создают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и препятствует выздоровлению, - рассказала врач-терапевт Дина Макарова.

Также доктор посоветовала больше пить теплой воды с лимоном и медом или ягодные морсы с минимальным количеством сахара. Не есть фастфуд, жареную и слишком жирную пищу. Куриный бульон, нежирное отварное мясо, овощи и медленные углеводы – самая подходящая диета, которая поможет в выздоровлении, - сообщает КП-Тюмень.