Что лучше не делать для лечения ОРВИ

Врач-терапевт голышмановской Областной больницы №11 Александра Меркульева рассказала о распространенных ошибках при лечении ОРВИ.

1. Все мы стали очень занятыми: у нас много дел и обязанностей. Болеть некогда, поэтому мы закидываем в себя на бегу лекарства, снимающие симптомы, пьем литрами горячий чай, и, кажется, что болезнь отступает. Часто, к сожалению, так действительно только кажется. Через несколько дней симптомы могут проявиться снова, и, скорее всего, в усиленном виде. Если снова не обращать на болезнь внимания, легко дойти до серьезных осложнений.

2. Большинство бросается пить жаропонижающие, как только видит на градуснике цифры 37 с хвостиком. На самом деле, повышение температуры тела при ОРВИ – признак того, что иммунитет работает, организм борется с болезнью.

3. При простуде или гриппе на больного часто нападает озноб, и его единственное желание – укутаться в десять одеял. Что он и делает, предварительно закрыв все окна в квартире. Обязательно проветривайте помещения. Это поможет снизить концентрацию вирусов и нормализовать микроклимат в комнате. Выходите из комнаты каждые 2-3 часа, распахивайте окно настежь на пять минут даже зимой, а потом возвращайтесь в хорошо проветренную комнату, сообщает Тюменская область сегодня.