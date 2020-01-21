В Тюмени иностранца осудили за ДТП, в котором погибла судья в отставке

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор 26-летнему мужчине, который совершил смертельное ДТП с пешеходом.

Авария произошла 5 июня 2019 года на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской. Водитель на грузовой "Газели" при повороте налево не уступил дорогу и сбил 73-летнюю тюменку. 9 июня женщина, судья в отставке, скончалась в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель, гражданин Таджикистана, был заключен под стражу.

При допросе мужчина рассказал, что в 2017 году был выдворен из России за нарушение правил пребывания иностранных граждан, въезд в страну ему был запрещен. На родине он поменял имя и фамилию и через Красноярск в апреле 2018 года въехал в Россию, а потом приехал в Тюмень.

Суд назначил мужчине 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. На этот же срок он лишен права управления транспортом.