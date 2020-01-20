На тюменский "Квадрат Декарта" приехали школьники из восьми регионов России

Десять январских дней для участников Учебно-научной школы ТюмГУ "Квадрат Декарта" были заполнены с утра до ночи: занятия по профильным предметам, научно-популярные лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и творческие лаборатории. А в свободное время – спорт, общение и любимый бассейн.

По задумке организаторов, такие Школы помогут одаренным детям определиться с направлением обучения. Кроме того, поддержка талантов не прекращается весь учебный год. И еще одна важная задача – подготовка мотивированных школьников к региональному этапу всероссийской олимпиады.

К предстоящим испытаниям умников и умниц готовят ведущие преподаватели ТюмГУ и региона, а также их коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга.

На протяжении сессии ребята получают золотые орехи за выполнение самых разных заданий. Факультет, накопивший наибольшее количество таких орешков, признается лучшим, а его участники получают заслуженные награды. Но только самый "крепкий орешек" по итогам сессии и олимпиады получит суперприз – дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Тюменский госуниверситет.

Добавим, что ТюмГУ совместно с правительством Тюменской области, Региональным центром выявления и поддержки одаренных детей "Новое поколение" и АОООН ТО "Мы вместе" с 2016 года реализует проект "Учебно-научные школы". Их участниками уже стали более 3500 талантливых учащихся 8–11-х классов из 15 регионов России, около 220 преподавателей из числа профессорско-преподавательского состава крупнейших вузов страны и зарубежья, более 50 представителей крупнейших научных и производственных организаций.

1 /3

Региональный центр "Новое поколение"