Тюменцы сняли документальный сериал о жизни иностранцев в Сибири

Первая серия документального сериала "Россия глазами иностранца" вышла в Интернете. Схемки проводили в Тюмени на средства гранта, полученного на фестивале "Таврида-АРТ". Героями стали иностранные студенты из Тюменского государственного университета.

Всего запланировано выпустить семь серий продолжительностью 30 минут каждая. В выпусках гости страны знакомятся с бытом и культурой, отправляясь жить к семьям в глубинки Сибири.

В первой серии Башир Буду из Алжира посетил село Абалак Тюменской области. Алжирец пробовал хрен, парился в русской бане, дегустировал блюда сибирской кухни и делился своими впечатлениями. Башир отметил, что проект помог ему прочувствовать русскую культуру на себе, а не знакомиться с ней на просторах Интернета, пишет "Мегатюмень".

Каждая серия будет посвящена разным героям. Весь материал уже отснят и находится на стадии монтажа. Первую серию документального сериала "Россия глазами иностранца" можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=YzJ5FpEISow.

"Каждый из нас сталкивался с разными мифами о России. В нашем документальном сериале глазами иностранцев показываем русскую культуру с другой точки зрения. Таким образом развенчиваем популярные стереотипы, с которыми встречаются как приезжие гости, так и россияне", — поделился автор проекта Даниил Грамотин.