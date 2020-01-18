Школьники Тюмени демонстрируют знание французского языка на олимпиаде

В Тюменской области существенно выросло количество участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Вырос также средний балл по сравнению с прошлым годом, что говорит о более глубоких знаниях и растущем уровне подготовки юных знатоков.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в рамках отбора на региональный этап школьникам нужно было не только стать победителями муниципальных отборов, но и перешагнуть планку баллов, определенную для каждого из предметов.

В течение двух дней ребята показывали теоретические знания и практические навыки, читали и слушали тексты, выполняли письменные и устные задания. По словам председателя жюри по французскому языку Надежды Лыковой, в лексико-грамматическом тесте были задания, где нужно было добавить разные формы глаголов и показать понимание письменного текста, представленного в виде объявления. Наиболее сложной стала устная часть олимпиады, где школьники высказывали свое отношение к новостям на тему экологии, здоровья, новых технологий и космоса.

По итогам двух туров победу одержал ученик 8 класса областной физико-математической школы Жан-Франсуа Дюге, призёрами стали девятиклассница Дарья Мжачих из гимназии №21 г. Тюмени и ученики 11 классов гимназии Тюменского государственного университета: Екатерина Ботвиньева, Сергей Быков и Алина Ципцура.