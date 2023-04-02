Пять тюменских школьников стали призерами всероссийской олимпиады по экономике

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия заключительного этапа Всероссийской олимпиады по экономике. На финальном этапе свои знания показали 364 старшеклассника из 57 регионов России. Тюменскую область представила делегация из 11 учеников Физико-математической школы и школы №94 Тюмени.

В упорной борьбе призерами стали 5 тюменцев Литвинов Даниил, Зяблов Данил, Рейтблат Евгения, Мингалев Тимофей, Кожин Георгий, которому зал аплодировал как восьмикласснику, показавшему блестящий результат за 9 класс.

Олимпиада проходила с 21 по 27 марта и включала 2 письменных тура, образовательную программу от профильных экспертов и увлекательные экскурсии.

Победители и призеры заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады.