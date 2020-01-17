"Русская компания": самая востребованная услуга связи среди тюменцев – подключение к интернету

Предоставление доступа к сети Интернет остается самой востребованной услугой в сфере телекоммуникаций для жителей Тюмени и близлежащих населенных пунктов. Меньшим спросом пользуется кабельное телевидение, телефония и другие услуги.

Рынок не стоит на месте, но говорить о том, что те или иные услуги уходят в прошлое, пока рано, отмечает генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев.

"Имея доступ в интернет, абонент получает практически неограниченный доступ к информационным ресурсам. Поэтому в современных реалиях подключение к интернету становится в один ряд с продуктами первой необходимости. Если утрировать, то порой человек не купит хлеб, но заплатит за интернет", - комментирует эксперт.

Предоставление доступа к Интернету сейчас возможно с использованием различных технологий: от ADSL, оптики и радио до более экзотических вариантов. Тюменский региональный оператор "Русская компания" готова предложить абонентам эти возможности. Развиваются и другие привычные услуги. Например, в рамках кабельного ТВ запущено в продакшн IP-телевидение. Услуга позволяет поставить телепередачу или фильм на паузу, промотать, посмотреть заново.

"Линейное телевидение по-прежнему востребовано среди тюменцев, но мы готовы предложить и более продвинутые решения. Иногда хочется поставить телевизор на паузу, например, чтобы сходить за чашечкой чая. Что касается домашней телефонии, то она используется, главным образом, для связи со старшим поколением или чтобы проверить, дома ли ребенок. Тем не менее, заказы на подключение поступают", - рассказал Сергей Мальцев.

В то же время телефония остается основным инструментом работы офисов и предприятий. Остаются востребованными как традиционные услуги, так и современные предложения, такие как виртуальная АТС.

Появляется и множество дополнительных сервисов, например – видеонаблюдение. "Русская компания" сотрудничает с управляющими компаниями, предприятиями, частными лицами, которые получают возможность дистанционно наблюдать за тем, что происходит на производстве, в офисе, в квартире.