Тюменца в четвертый раз осудили за нетрезвое вождение

Тюменский районный суд вынес приговор 26-летнему мужчине, который уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и вновь попался нетрезвым за рулем.

Молодой человек в нетрезвом состоянии поехал показывать свою машину покупателю, его остановили сотрудники ДПС. Освидетельствование подтвердило, что водитель пьян.

Ранее мужчина уже трижды осуждался за пьяную езду, в том числе и к реальному лишению свободы. Было возбуждено четвертое уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Суд назначил тюменцу 1 год лишения свободы в колонии общего режима. На три года он лишен права управления транспортом, сообщает прокуратура Тюменского района.