Тюменские врачи, чтобы спасти младенца и его мать, прокесарили роженицу дома

Фото из архива https://vk.com/perinatal_tyumen

Жительнице Ярковского района врачи 14 января провели экстренное кесарево сечение прямо у неё дома. Эвакуацию в Тюмень роженица и её ребёнок, внезапно пожелавший появиться на сроке в 30 недель, не смогли бы перенесли.

Обычно беременные из отдаленных населенных пунктов заранее приезжают в роддома, однако иногда возникают непредвиденные ситуации. Вызов в отдалённый населённый пункт к беременной женщине, у которой открылось маточное кровотечение на Станцию скорой помощи поступил в 13:00. Из ярковской больницы к пациентке тут же направили бригаду медиков с необходимым инструментарием и медикаментами на случай проведения экстренной операции. Диспетчер также мобилизовал фельдшеров соседних сёл, чтобы они на месте контролировали состояние больной до прибытия врачей.

Кроме этого, к женщине выехали специалисты Областного перинатального центра – акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи и неонатологи. В общей сложности медицинскую помощь пациентке и её ребёнку оказывали 13 специалистов. С собой у них было всё для спасения жизни матери и ребёнка, вплоть до донорских компонентов крови и специального оборудования для реанимации новорождённого.

Состояние матери было таково, что любое перемещение плачевно закончилось бы и для неё самой, и для её ещё не рождённого ребёнка. При этом состояние пациентки ухудшалось. Врачам не оставалось ничего другого, как развернуть импровизированную операционную прямо в доме семьи.

Путём экстренного кесарева сечения на свет появилась девочка весом 1790 граммов. Сразу после рождения неонатологи поместили малышку в транспортный кувез и под контролем анестезиолога-реаниматолога эвакуировали в Тюмень. Вскоре врачам удалось стабилизировать состояние роженицы, и она вслед за дочкой вместе с медиками отправилась в областную столицу.

Сегодня и мама, и ребёнок находятся под присмотром специалистов Областного перинатального центра. Их жизни ничто не угрожает.

Как отметили в департаменте здравоохранения, в Тюменской области работает трехуровневая система оказания медицинской помощи, обеспечивающая равнодоступность медицинской помощи всему населению области. Важнейшей частью является разработка маршрутизации службы родовспоможения. Благодаря этому показатели материнской и младенческой смертности в регионе находятся на уровне лучших российских и мировых значений.

"В рамках реализации Нацпроекта "Демография" нашему региону определен показатель младенческой смертности: 4,5% к 2024 году в России, по предварительным итогам 2019 года он составил 3,9%", - отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Тему снижения младенческой смертности в своем послании 15 января поднял и президент России Владимир Путин: "Уровень младенческой смертности достиг исторического минимума. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения".