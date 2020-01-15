Тюменцы начали обращаться за маткапиталом на первенца

С начала этого года в Тюменской области в органы соцзащиты населения было подано четыре заявления на получение регионального маткапитала на первого ребенка.

Мера социальной поддержки была введена по инициативе губернатора Александра Моора. Материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивается на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области.

По регламенту решение о предоставлении выплаты принимается в течение 30 дней с момента подачи заявления. В пресс-службе губернатора и пресс-службе департамента социального развития Тюменской области отмечают, что обычно это происходит раньше.

Добавим, что сумма материнского капитала при рождении третьего или последующих детей была увеличена с 40 до 100 тысяч рублей.