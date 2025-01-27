В Тюменской области с 1 января 2025 года увеличилась выплата из средств маткапитала

Рост ежемесячной выплаты из маткапитала обусловлен увеличением прожиточного минимума, сообщили в региональном Отделении Социального фонда России.

В Тюменской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают 8,5 тысячи семей, ее размер равен региональному прожиточному минимуму для детей и теперь составляет 17 201 рубль.

Управляющий Отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков:

Все повышения Отделение СФР по Тюменской области осуществляет беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала является мерой социальной поддержки, предназначенной для семей, имеющих родных или усыновленных детей в возрасте до трех лет. При этом размер среднедушевого дохода семьи на момент подачи заявления не должен превышать двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, с 2025 года в Тюменской области это — 35 466 рублей (прожиточный минимум 17 733 x 2).

Если в семье несколько детей до трех лет, то заявление можно подать на каждого ребенка. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала назначается на 12 месяцев, но на срок не более чем до достижения ребенком возраста трех лет.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо подать заявление. Сделать это можно дистанционно на портале госуслуг, а также обратившись лично в клиентскую службу Отделения СФР по Тюменской области или в МФЦ. Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней, а средства приходят в течение 5 дней после вынесения положительного решения. Последующие выплаты производятся 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается ежемесячная выплата.

По возникшим вопросам можно проконсультироваться в контакт-центре: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.