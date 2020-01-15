В Тюмени проверяют качество уборки снега во дворах

Качество работы управляющих компаний по очистке от снега и льда придомовых территорий проверяют квартальные. Список адресов для проверки составляется по обращениям горожан.

Тюменцам напоминают, что на очистку территорий управляющим компаниям даются сутки с момента прекращения осадков, в ином случае они могут быть привлечены к административной ответственности, напоминают в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.

Порядок оказания услуг и выполнения работ, которые обеспечивают надлежащее содержание многоквартирного дома, определяется постановлением правительства РФ "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения".

Этот перечень является основой для составления договора управления. Так, постановлением предусматриваются такие виды работ, как очистка придомовой территории от наледи и льда, от снега наносного происхождения, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 сантиметров, а также очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 сантиметров.