Итоги конкурса "Спорт глазами детей" подвели в Тюмени

Региональный детский конкурс рисунков "Спорт глазами детей", посвященный федеральному проекту "Спорт – норма жизни", завершился в Тюменской области. Победитель представит свою работу на всероссийском этапе конкурса.

Участие в конкурсе приняли ребята в возрасте от 6 до 11 лет, проживающие в Тюменской области. Конкурсантам предстояло отразить тему конкурса в любой технике и с использованием средств рисования (цветные карандаши, краски, восковые мелки), но не прибегая в графическому дизайну и моделированию.

Жюри конкурса оценивало работы и присваивало им баллы по следующим критериям: содержание рисунка, композиционное решение, мастерство изображения, выразительность и колорит. На конкурс было подано более 20 заявок. Пятеро участников, получивших от экспертов высшие оценки, получили памятные призы.

Первое место и право представить Тюменскую область на федеральном этапе Детского всероссийского конкурса рисунков "Спорт глазами детей" завоевала Мария Романчук (9 лет) из Тюмени. Второе место занял Сергей Блаков (9 лет), третье – Ксения Новосёлова (9 лет) из посёлка Сетово, Тобольский район. Четвертое и пятое место заняли жители областной столицы: четвертым стал Сергей Солошенко (10 лет), пятое место досталось Иванне Пермитиной (7 лет), воспитанницы МАОУ СОШ №5.

Организаторами конкурса выступили Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва".