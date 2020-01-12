Врачи помогли тюменке справится с тяжелым осложнением после гриппа

Ведущие специалисты оториноларингологического отделения МСЧ "Нефтяник" впервые провели эндоскопическую аугментацию голосовой складки. Уникальная операция потребовалась 31-летней тюменке, которая получила серьезное осложнение после гриппа – потерю голоса.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, из-за парализованных связок женщина не могла говорить больше года. Невозможность общаться привычным образом стала настоящей бедой для мамы двоих детей. Но тюменские хирурги нашли способ ей помочь.

В голосовые связки ввели специальный биологический материал для придания им формы и объема здорового органа. Операция проводилась без единого разреза, поэтому пациентку выписали через 2 дня, голос начал восстанавливаться, а через месяц она сможет делать это свободно.

"Мою радость трудно передать словами. Я целый год была ограничена в возможности общаться, а сейчас она ко мне вернулась. С каждым днем я слышу, как голос меняется и становится сильнее. Это большое счастье", - поделилась пациентка.

В Тюменской области такая операция была проведена впервые. Теперь технологию будут применять, чтобы помочь и тем, кто потерял способность говорить из-за голосовой перегрузки, травмы или операции на щитовидной железе.