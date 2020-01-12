Для омутинских школьников провели "Ночь лидеров"

"Ночь лидеров-2020" состоялась в Омутинской школе №1 во время новогодних каникул. Мероприятие началось вечером 9 января и завершилось утром 10 января, в течение ночи школьники разучивали танцы и тестировали игры, направленные на командообразование.

Как сообщили в пресс-службе Российского движения школьников Тюменской области, в ходе "Ночи лидеров" организаторы выкладывали видео и фотоотчеты в социальных сетях, показывали свои ночные развлечения. Подготовка велась накануне: ребята придумывали игры, ночное меню, изготавливали свечи. Школьники тестировали новые игры для этапа командообразования, разучивали танцы, песни и проводили спевки, пишет ИА "Тюменская линия".