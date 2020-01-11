В Тюменской области развивается IT-проект "Эстетический гид"

Изучить нововведения российской системы здравоохранения можно на едином ресурсе в рамках реализации тюменского IT-проекта "Эстетический Гид". Разработка предоставляет дополнительные возможности как для врачей, так и для пациентов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, в 2020 году будут пересмотрены нормативные акты, связанные с правилами контроля и надзора. В числе отменяемых - санитарно-эпидемиологические правила и нормы, регулирующие работу медорганизаций. В рамках проекта "Эстетический Гид" эти изменения не только находят отражение, но и сопровождаются комментариями ведущих специалистов в сфере медицины.

"Мировая медицина идет вперёд и врачам жизненно необходимо быть в курсе всего происходящего. Открываются новые возможности, появляются новые препараты. Многие из них могут влиять на здоровье, увеличить его защитные реакции в ответ на агрессивное действие внешних факторов", - отметил автор идеи IT-продукта, кандидат медицинских наук Сергей Гольцов.

Проект "Эстетический гид" разработан в Тюмени: это специализированный сервис, где клиники и врачи имеют возможность рассказать о себе, а пациенты получают огромный выбор услуг по всей стране и возможность записаться на очный приём.