"День борьбы с глаукомой" пройдет в Тюмени

Фото: Тюменский областной офтальмологический диспансер

Профилактическое мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы с глаукомой, состоится в Тюмени 15 марта. Акция по ранней диагностике глаукомы от Областного офтальмологического диспансера буде проходить в поликлиниках и больницах города, а также в ТРЦ "Кристалл" и в салонах оптики.

Специальные зоны бесплатной диагностики в этот день будут организованы в городских поликлиниках №1, №3, №4, №5, №6, №8, №12, №13, №17, Областной больнице №19, Многопрофильном консультативно-диагностическом центре, Областной клинической больнице №2 (во взрослой поликлинике) и в Госпитале ветеранов, а также в салонах оптики по ул. Республики, 45, ул. Республики, 179, ул. Водородная, 30. Здесь в часы работы учреждений специалисты проведут измерение внутриглазного давления методом бесконтактной тонометрии.

Измерить внутриглазное давление все желающие смогут в ТРЦ "Кристалл" с 11:00 до 15:00, где будут ждать медицинские сестры офтальмологического диспансера.

Отметим, в 2024 году в Тюменском областном офтальмологическом диспансере наблюдались 5370 пациентов с диагнозом глаукома, они посетили медицинское учреждение более 9,4 тыс. раз. В группу риска возникновения заболевания входят пациенты старше 40 лет, пациенты с близорукостью высокой степени, с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, долго применяющие стероиды, а также те, у кого глаукома выявлена у ближайших родственников.

"Глаукома – коварное необратимое заболевание, единственная действенная мера профилактики – это ранняя диагностика. Стоит помнить, что глаукома развивается незаметно для пациента, чаще всего – без жалоб и симптомов. Выявить глаукому возможно в ходе приема у офтальмолога. Первый шаг – измерить внутриглазное давление. Это мы и предлагаем сделать участникам акции", - отмечает главный врач Тюменского областного офтальмологического диспансера Юрий Елфимов.

Пациентам, которые войдут в группу риска по глаукоме в результате диагностики, будет предложена запись на прием к врачу-офтальмологу. Участники акции также смогут задать вопросы специалистам по профилактике заболевания и получить рекомендации от тюменских медиков.

Ежегодное профилактическое мероприятие "День борьбы с глаукомой" проходит при поддержке Департамента здравоохранения Тюменской области. Количество участников акции с каждым годом растет: в 2023 году участие в акции приняли более 1000 человек, у 70 было выявлено повышенное внутриглазное давление. В 2024 году на осмотры пришли 1200 человек, в зоне риска оказались 110 пациентов.