Врач тюменской скорой дает рекомендации по купанию в проруби

В Тюмени началась подготовка к крещенским купаниям. Пока специалисты обустраивают проруби, тюменцы готовят свой организм к погружению в ледяную воду. Что необходимо знать купающимся, рассказал врач скорой медицинской помощи Олег Нестеров.

Эксперты напоминают: подвергать свой организм холодовому шоку без предварительной подготовки и консультации у врача не желательно. Если накануне погружения человек почувствовал недомогание, в том числе незначительное повышение температуры тела, рекомендуется воздержаться от окунания в холодную воду. Купание может спровоцировать серьезные осложнения.

Некоторые считают, что на фоне холодового стресса человек может излечиться, но это дело случая: может стать лучше, а может — остановиться сердце. Олег Нестеров отметил, что перед первым купанием в проруби следует сделать ЭКГ, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие. Ведь во время холодового стресса могут возникнуть тяжелейшие нарушения сердечного ритма.

Морж с 17-летним стажем Диана Первинская дала советы по подготовке организма к купанию. Например, в течение 2-3 недель до купания желательно принимать контрастный душ, перед сном открывать окно в комнате на 3-5 минут, чтобы проветрить помещение и засыпать в прохладе. С собой для купаний нужно взять правильный комплект одежды: купальник для женщин и плавки для мужчин, теплый махровый халат, шерстяные носки, большое полотенце, комплект сухого сменного белья, удобную обувь, чтобы дойти по льду до проруби и снять перед заходом в воду. Одежду следует выбрать просторную и с минимальным количеством пуговиц, шнурков и застежек, потому что после купания нужно как можно скорее согреться, не тратя время на застегивание. Пригодится и термос с горячим чаем, чтобы выпить после купания, пишет "Мегатюмень".