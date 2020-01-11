Тюменский трихолог дает советы по первой стрижке малыша

Раньше было принято всех малышей в годик подстригать: считалось, что это улучшит состояние волос, сделает их сильными, красивыми, пышными и здоровыми. Сейчас многие мамы задаются вопросом о необходимости такой процедуры. Советы по первой стрижке малыша дала тюменский трихолог Алена Пономарева.

По словам специалиста, у всех детей в возрасте около 12 месяцев происходит смена волос: они из пушковых, мягких, становятся уже такими, какие заложены генетически. Это происходит вне зависимости от того, подстригли ребенка его родители или нет.

"Вво время стрижки или бритья можно случайно травмировать и сами волосы, и луковицы, что может привести к печальным последствиям, поэтому трихологи рекомендуют подстригать малыша очень аккуратно и не налысо", - отмечает трихолог.

Эксперт советует при необходимости снять лишь несколько сантиметров волос, чтобы убрать пушок, подровнять длину. Однако никакая стрижка не изменит то, что заложено природой - количество волос, их цвет, структуру. А вот навредить нежной детской коже и волосам можно легко, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".