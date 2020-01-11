Тюменцы могут хорошо сэкономить при раннем бронировании загрантуров

Сезон раннего бронирования летних туров стартовал. Эксперты заверяют, что тюменцы могут сэкономить при досрочной покупке путевки, однако стоит учитывать все плюсы и минусы.

Основатель и директор одного из тюменских турагентств Евгения Мурзина рассказала, цены по раннему бронированию уже просчитаны на все пляжные направления из Тюмени. Самыми популярными среди горожан, судя по первым броням, являются Турция, Греция и Испания. Прямым рейсом по чартерным программам летом можно будет попасть в Турцию, на Кипр, в Болгарию и Тунис. Из Екатеринбурга будут летать самолеты в Черногорию, Грецию, Испанию, Италию, пишет "АиФ в Западной Сибири"

"Можно выделить несколько этапов раннего бронирования: в декабре-январе отели предоставляют хорошие скидки, в феврале скидки уже поменьше, в марте – заключительный этап раннего бронирования, скидки минимальные. Раннее бронирование выгодно, если вы планируете отдохнуть в дорогом отеле уровня делюкс, либо с хорошим соотношением "цена/качество", либо вам нужно нестандартное размещение, например, большой семейный номер. На такие отели уже в феврале цены вырастут, а к марту места могут закончиться. Качественные отели в Греции, Испании и Италии заполняются очень быстро", - прокомментировала Евгения Мурзина.

При раннем бронировании у туристов фиксируется стоимость тура в инвалюте, что довольно удобно – знать, что цена на тур уже не вырастет. Если же цена на тур снизится – такие случаи редки, но бывают, – один из туроператоров предлагает акцию выгодной цены – когда можно пересчитать стоимость в случае снижения по новой цене.

Минусы раннего бронирования в том, что туроператоры могут поменять день вылета-прилета на один-два дня. К февралю-марту полетная программа стабилизируется. Если же уровень отеля не имеет значения, приобрести тур можно даже за пару дней до вылета по горящей цене, но выбирать придется из того, что есть.