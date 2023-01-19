Тюменская область в финале туристической премии Russian Travel Awards

Финал туристической премии Russian Travel Awards - ключевое отраслевое событие, которое подведёт итоги всех предыдущих этапов конкурса, проходившего в 2022 году, и Тюменская область оказалась в числе участников, сообщает директор потребрынка и туризма ТО Мария Трофимова.

"Мы гордимся победами коллег, которые стали лауреатами в разных номинациях. Например, "Ялуторовский острог" с яркой событийной программой, галерея сувениров "Легенды Сибири", фестиваль искусств "Лето в Тобольском Кремле". Теперь будут определены территории и регионы по оценкам экспертного сообщества", - пояснила Трофимова.

Итоговое большое мероприятие и награждение участников по разным направлениям состоится в феврале в Санкт-Петербурге. В этот раз наш регион выбран для участия в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства", в финале тюменцы планируют рассказать членам жюри о своей стратегии развития туристической отрасли.