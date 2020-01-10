Человек-эпоха: скончался тюменский дирижер Александр Андрюшкин

Фото из личного архива семьи Андрюшкиных

Успешный дирижер, внесший неоценимый вклад в развитие тюменской оркестровой музыки Александр Ефимович Андрюшкин родился 6 июля 1947 года. В 1966 году окончил музыкальное училище в Тюмени, а в 1970 году окончил курс тюменского государственного педагогического института по специальности "французский и немецкий язык".

Сорок семь лет! Именно такую немалую часть своей насыщенной жизни Александр Ефимович посвятил музыке. Александр Ефимович стал продолжателем начинаний и традиций первого руководителя оркестра русских народных инструментов – Беззубова Леонида Федоровича.

Под руководством Андрюшкина оркестр достиг колоссальных высот. В творческом архиве коллектива более 700 произведений, среди которых русская и зарубежная классика, обработки русских народных песен, даже современным пьесам нашлось место в репертуаре оркестра. Более того, оркестр участвовал в самых престижных фестивалях и конкурсах, проводимых на Всероссийском уровне.

Большой вклад Андрюшкин внес в музыкальное воспитание подрастающего поколения. Дирижер пропагандировал исполнительство на русских народных инструментах, организовывал концерты оркестра для школьников. Для этого даже была разработана отдельная программа "Будем знакомы", которая проводит ребят в удивительный мир музыки. Для старшеклассников предназначены программы, посвященные творчеству А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье", "Одна любовь души моей".

Пристальное внимание Александр Ефимович уделял и работе с молодыми солистами оркестра. Постоянные репетиции помогали начинающим специалистам совершенствовать свои навыки и выходить на новые уровни осмысления оркестровой музыки. Благодаря таким непомерным усилиям, оркестр и на сегодняшний день остается востребованным, постоянно участвует в культурной жизни не только города, но и области. Оркестр много гастролирует по стране и миру, сотрудничает с известными звездами русской и зарубежной сцены. Среди них Людмила Зыкина, Николай Калинин, Вячеслав Пьявко, Мауро Аугустини и множество других не менее известных личностей.

Замечательные, полные душевной доброты и света концерты под руководством Андрюшкина проводились для ветеранов города и области. В их числе вечера русского романса "Высоким слогом русского романса" и "О, если б мог выразить в звуке".

Александр Ефимович Андрюшкин – заслуженный работник культуры РФ, Лауреат премии Министерства культуры РФ "Душа России" (2002 г.), Лауреат областной премии им В.И.Муравленко (2002 г.), Лауреат проекта "Социальная Звезда" (2004г.).