В 2019 в Тюменской области установили судьбы 178 без вести пропавших

По сведениям прокуратуры Тюменской области, в ушедшем году количество неразысканных без вести пропавших людей на территории региона по сравнению с 2018 годом сократилось на 9,3%.

В 2019 году было установлено местонахождение 178 человек, объявленных в розыск, тогда как в 2018 году — 90.

При этом абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых десяти суток с момента исчезновения.