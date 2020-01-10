В 2019 в Тюменской области установили судьбы 178 без вести пропавших

По сведениям прокуратуры Тюменской области, в ушедшем году количество неразысканных без вести пропавших людей на территории региона по сравнению с 2018 годом сократилось на 9,3%.
В 2019 году было установлено местонахождение 178 человек, объявленных в розыск, тогда как в 2018 году — 90.
При этом абсолютное большинство пропавших устанавливается органами внутренних дел, в том числе во взаимодействии с общественными организациями и волонтерами, без объявления в розыск в течение первых десяти суток с момента исчезновения.
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