На площади 400-летия Тюмени подвели итоги работы "Фабрики Волшебства"

Фото: Дмитрий Сиялов

Итоги работы сказочной "Фабрики волшебства" подвели 8 января на площади 400-летия Тюмени. В течение всех новогодних праздников тюменцы участвовали в волшебных мероприятиях и получали наклейки в паспорта Волшебников, чтобы побороться за главные призы: сертификат на 30 000 рублей на шоппинг и путевку в Сочи.

Департамент культуры администрации города Тюмени и Центр культуры и творчества "Тюмень" при поддержке партнеров, организовали тюменцам настоящую сказку. Незадолго до наступления Нового года в Тюмень приехал Российский Дед Мороз и дал старт новогодним программам, а каждый гость получил паспорт Волшебника.

На площади 400-летия Тюмени открыли главную зеленую Волшебницу и настоящую Резиденцию Деда Мороза, во время работы которой взрослые и дети поучали наклейки в свои волшебные паспорта.

И это еще не все сюрпризы от тюменской "Фабрики Волшебства". Праздник поселился на Цветном бульваре и в Гилевской роще. Здесь проходили программы под названием "Как достать перо Жар-птицы" и "Затюменские сказки". Тюменцы принимали участие в забеге Снегурочек, конкурсе красоты среди Бабок Ежек и других интересных программах.

Сказочное и волшебное настроение создавал тюменский Дедморобус, который курсировал по городу с Духовым оркестром на борту. Музыканты в костюмах Дед Морозов радовали горожан своими мелодичными композициями, а добрая Снегурочка выдавала наклейки.

Кроме того, в социальных сетях был запущен конкурс репостов, благодаря которому можно было выиграть ужин в новогоднюю ночь в семейном ресторане "Счастье". Обладательницей сертификата стала Оксана Кочетова.

Итоги работы "Фабрики волшебства" подвели 8 января на площади 400-летия Тюмени. Всего было вручено около 12 000 паспортов, которые обменяли на лотерейные билеты. Среди призов были подарочные сертификаты, игрушки, загородный отдых, сертификат на шоппинг, путевка в Сочи и другие.

Сертификат на шоппинг на сумму 30 000 рублей достался юному тюменцу Сабиру Танишеву. Он рассказал, что это была его мечта и теперь она осуществилась. Счастливыми обладателями путевки в Сочи стала семья Фахрутдиновых. Семья полетит на курорт уже в конце февраля.

Кстати, "Фабрика Волшебства" еще продолжает свою работу. На площади 400-летия Тюмени ждет гостей Зимний Волшебник в своей сказочной Резиденции. Он пробудет там до 14 января.

Партнерами праздничных программ выступили компания "Леском", Антипинский нефтеперерабатывающий завод, база отдыха "Кулига парк", семейный ресторан "Счастье", "Легород", агентство путешествий "Чемодан тур", Leroy Merlin, World of Slime, студия тайского spa Thai Lotus, корпорация красоты "Имидж", Сити Молл и семейное пространство "Хлоп Топ".