В Тюмени планируется запуск проекта "Когнитивная IT-лаборатория 55+"

Региональный фонд "Старшее поколение" разработал проект для людей, страдающих деменцией. Проект будет реализован в виде мобильного приложения, позволяющего специалистам контролировать ход заболевания.

По словам члена правления Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" Ксении Аухадиевой, мобильное приложение под названием "Дневник памяти" станет полезным ресурсом для людей, у которых диагностировано умеренное когнитивное расстройство. Приложение предназначено для профилактики деменции у пожилых граждан, и включает в себя методики музыкотерапии и арт-терапии, а также игр, адаптированных для пожилых людей. Все игры выполняют полезные функции – благодаря им улучшается внимательность, память и речь, повышается уровень умственной гибкости и эмоционального контроля.

Для обучения работе с приложением пожилых людей будет создана группа добровольцев, состоящая из 270 человек. Волонтёров обучат работе с мультимедийным оборудованием – мобильным приложениям и гаджетами. После этого будет сформирована группа дементных больных, участников курса. Всего участниками проекта могут стать 1350 человек. Кроме Тюменского областного геронтологического центра "Дневник памяти" будет применён и в 25 филиалах фонда, работающих в муниципальных образованиях Тюменской области.

Проект "Когнитивная IT-лаборатория 55+" направлен в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2020 года – для реализации проекта авторам требуется более 1 млн. 840 тыс. рублей, пишет "Тюменская линия".