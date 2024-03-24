Новый проект внедряется в тюменском фтизиопульмонологическом центре

Результаты оказались довольно неплохими – 3,9 балла по имеющейся пятибалльной шкале, но, как говорится, есть над чем работать дальше. Поэтому по инициативе главного врача медицинского учреждения Натальи Пироговой было решено внедрить Стандарт системы управления медицинской организации, направленной на повышение удовлетворенности пациентов медицинской помощью (СТИМУЛ), - сообщает Ангелина Лавренова, специалист по связям с общественностью ОКФЦ (г. Тюмень).

В центре началась активная работа над новым проектом. В разработке маршрутной карты участвует более 10 специалистов медицинского учреждения. Заведующий амбулаторным отделением, врач-фтизиатр Антон Клюев занимается вопросами повышения информированности пациентов о деятельности учреждения: возможности дистанционной записи на прием и обследование. "Цель в том, чтобы как можно лучше проинформировать пациентов о работе и возможностях фтизиопульмонологического центра", - рассказал заведующий амбулаторным отделением.

В процессе разработки маршрутной карты участвует специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Федор Страдымов. Он курирует проект и помогает с решением проблемных вопросов. "Итогом этой важной работы должно стать повышение удовлетворенности наших пациентов, и как результат, - получение сертификата соответствия стандарту. Надеемся, что к 1 июля мы запустим все обновления", - сказал Вадим Неверов, руководитель организационно-методической службы.