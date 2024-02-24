В проекте Русского географического общества участвуют более 20 тысяч человек

В середине февраля 2024 года число зарегистрированных участников проекта Русского географического общества "Окружающий мир" превысило отметку в 20 тыс. человек.

Благодаря добровольцам-фенологам ученые получают важные результаты наблюдений за природой из разных регионов России, сообщается на сайте РГО.

Стать участником проекта может любой житель Тюменской области. Ученые оставляют заявку на сбор материалов, а доброволец может ответить на такую заявку или подать свою. Можно предложить помощь в сборе материала в месте своего проживания или путешествии.

Идеи научного волонтерства, по словам эксперта-географа и соавтор издания "Методика ведения фенологических наблюдений" Александра Глухова, приобретают с помощью Русского географического общества и проекта "Окружающий мир" все большую популярность.

"От штучной работы отдельных ученых географов и биологов на стационарах и в заповедниках на наших глазах совершается переход к широкой сети добровольцев–природоведов. Данная работа учит обращать внимание на детали, уникальные и обыденные элементы природы, способствует воспитанию бережного отношения к природному и культурному наследию нашей страны", — подчеркнул он.

Проект Русского географического общества "Окружающий мир" объединяет в себе два направления гражданской науки: наблюдения за сезонными изменениями природы (фенология) и сбор полевых материалов для исследований.

Присоединиться к проекту можно зарегистрировавшись в Личном кабинете на портале или в одноименном мобильном приложении "Окружающий мир", которое позволяет ознакомиться с методикой и добавлять наблюдения без доступа к сети Интернет, - сообщает Тюменская линия.