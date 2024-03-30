Зеленая школа приглашает пройти обучение

20 апреля проект Зеленая школа запускает компания по производству рулонного газона и озеленению территорий Park Decor в Тюмени.

Участники научатся развивать качество городской среды. Обучение продлится 4 раза в неделю на территории компании. Теория будет поддерживаться практикой, - сообщает Тюменская линия.

Те, кто придут на учебу, смогут осуществлять эффективный уход за всеми видами декоративных растений, научатся пользоваться профессиональной техникой, диагностировать болезни и вредителей растений, применять эффективные и обоснованные методы и приемы, которые действительно работают в нашей климатической зоне, создавать современные зеленые пространства.

По мнению генерального директора Park Decor Юлии Булашевой, садовник – профессия будущего.

"Для комфортной современной жизни людям нужны: качественная еда, высокие технологии и экологически здоровое пространство. Мы, как любая большая компания, достигшая успеха, видим своей миссией – поделиться знаниями и опытом, не зарабатывая на этом, а во имя того, чтобы наш город обогатился специалистами, которые грамотно создавали бы красивые зеленые территории, начиная от своего дачного участка и заканчивая общественными пространствами", - отметила Юлия Булашева.