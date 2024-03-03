Проект "Семейные реликвии" запущен в Ялуторовске

Ялуторовский музейный комплекс в рамках Года Семьи объявляет старт культурно-просветительского проекта "Семейные реликвии".

Реликвия – это особо дорогая, памятная вещь, которая хранится в семье и передается последующим поколениям. Это могут быть старинные фотографии, письма, изделия ручной работы, картины, книги, часы и многое другое. В них – история человека, семьи, рода, целых поколений. Специалисты музейного комплекса ждут от участников фотографии реликвий и письменный рассказ о событиях и людях с ней связанных.

Проект будет проводиться в три этапа. На 1 этапе – с 4 марта до 14 мая – пройдет прием заявок и материалов участников. Во время 2 этапа – с 25 мая по 6 июля – материалы будут публиковаться в региональных сми, на официальном сайте Ялуторовского музейного комплекса в интернете и на его страницах в социальных сетях. И на 3 этапе, с 7 июля в залах музейного комплекса из пришедших на проект материалов будет организована выставка "Моменты любви", приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Она продолжит работу до 30 декабря 2024 года.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.