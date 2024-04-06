В Ишиме стартует медиапроект по созданию рилсов и сторис

Ишимские библиотекари запустили уникальный медиапроект #Музыка/Медиа для привлечения в библиотеку подростков и молодежи в рамках федерального проекта "Гений места". К примеру, на мастер-классах ребят научат создавать рилсы и сторис, а также - медиапродвижению своего творчества на просторах интернета, сообщила главный специалист центральной модельной библиотеки Анна Сигуева.

Новый медиапроект поможет поставить речь, научиться создавать интересный и яркий видеоконтент, освоить искусство сторителлинга.

"Для привлечения этой целевой аудитории библиотекарям самим необходимо быть в теме, понимать, что интересно ребятам, чем их можно зацепить. Для этого постоянно ищем новые формы работы, стараемся разговаривать с ребятами на понятном им языке, но при этом каждое событие наполняем образовательной и информационной составляющей", - пояснила Анна Сигуева.

Анна Сигуева рассказала, что в 2024 году библиотекари сделают упор на активное продвижение направления "Музыка и медиа".

Добавим, "Гений места" – это проект, реализуемый в рамках инициативы федерального проекта Минкультуры России "Придумано в России", созданный с целью формирования современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов. Библиотеки включаются в работу по социально-экономическому развитию территорий в том числе через продвижение их культурных особенностей, сообщает Тюменская линия.