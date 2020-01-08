В школах Тюменского района появились "Парты героев"

Винзилинская, Борковская и Салаирская школы присоединились к образовательному проекту "Парта героя", посвятив школьные парты своим землякам, ветеранам Великой Отечественной войны. Данный проект реализуется в преддверии 75-летия Победы в рамках федерального проекта "Новая школа".

Что такое парта героя? Это ученический стол, на котором размещаются фотография и биография земляка, участвующего в Великой Отечественной войне, или ветерана труда.

В феврале 2019 года к федеральному проекту впервые присоединился Тюменский район, открыв в Винзилинской школе "Парту героя" Григория Ковальчука, в честь которого и названо учебное заведение. В 1940 году Григорий Степанович начал педагогическую деятельность, после начала Великой Отечественной войны ушёл на фронт добровольцем и был ранен под Ржевом.

Борковская школа открыла "Парту героя" накануне Дня Победы. Парта посвящена Герою Советского Союза Павлу Шарову. В Созоново он окончил начальную школу, а семилетку – в Борках. На фронт Павел попал в августе 1943 года, командовал эскадрильей в составе 723-го штурмового авиаполка 211-й штурмовой авиадивизии 3-й воздушной армии. За время боевых действий ему неоднократно приходилось сажать свой самолёт на территории врага для спасения своих боевых товарищей, сбитых противником. За годы войны наш земляк совершил более 100 боевых вылетов.

В Салаирской средней школе "Парта героя" появилась в декабре 2019 года. Эту парту посвятили Тимофею Несговорову – уроженцу села, Герою Советского Союза. По окончании школы Тимофей работал трактористом в колхозе, а с августа 1942 года он принимал участие в Великой Отечественной войне. В возрасте 19 лет он трагически погиб на фронте, выполняя свой долг перед Родиной. Звание Героя Советского Союза присвоено Тимофею Несговорову посмертно.

В школах "Парты героев" несут не только историческую ценность. Чтобы заслужить право сесть за них, школьники должны отлично учиться или быть активистами, пишет "Мегатюмень".