К юбилею Великой Победы в Тюменском районе приводят в порядок мемориалы и памятные знаки

В Тюменском районе в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приводят в порядок мемориалы и устанавливают новые памятные знаки. В каждом втором населенном

пункте района появилось особое место памяти о великом трудовом подвиге земляков.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, сразу после завершения юбилейных торжеств 2015 года было решено установить в населенных пунктах памятные знаки труженикам тыла рядом с мемориалами воинам, погибшим в годы войны. К концу 2019 года таких памятных знаков установили 38, еще один откроют уже в начале 2020 года.

В течение прошлого года все 57 мемориалов в сельских поселениях готовили к юбилею: покрасили или побелили, заменили плитки и таблички, в с. Яр и д. Тураева памятники заменили на новые, а территорию рядом благоустроили. После зимы проведут дополнительные меры для подготовки объектов ко Дню Победы.

Несколько лет подряд в Тюменском районе проходит Парад наследников Победы. В год юбилея его проведут еще более торжественно. В преддверии праздника во всех

муниципальных образованиях ветеранов наградят юбилейными медалями. Подробный план Года памяти и славы в Тюменском районе в первые дни нового года будет принят распоряжением главы района.