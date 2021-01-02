Тюменцев приглашают на 3D-экскурсию по Музею Победы

Тюменцев приглашают принять участие в виртуальном путешествии по масштабной экспозиции Музея Победы. Бесплатная 3D-экскурсия "Подвиг Победы" будет проходить до 10 января.

Чтобы посмотреть экскурсию, необходимо подписаться на новости Музея Победы на сайте. Панорамная прогулка создана по технологии 360 градусов, благодаря эффекту присутствия можно погрузиться в атмосферу военных лет. Пользователи узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть детали экспозиции, а также задать удобный темп часовой виртуальной прогулки.

Авторскую экскурсию для интернет-гостей проводит директор Музея Победы Александр Школьник. По его словам, новый онлайн-формат экскурсий доступен параллельно с уже существующими программами на платформе Zoom. Бесплатный уникальный панорамный тур может стать отличным подарком для близких.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, станут свидетелями "чуда эвакуации", побывают на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомятся с великими деятелями искусства, пишет ИА "Тюменская линия".