Тюменцы могут помочь ветеранам через счет "Победа"

Сделав пожертвование на благотворительный счет "Победа", жители Тюмени могут материально поддержать ветеранов в канун 9 Мая. Благодаря поступлениям в прошлом году финансовую помощь получили 90 человек, по данным на март 2023 года – 11 человек.
Средства идут на приобретение бытовой техники, мебели, косметический ремонт, покупку дров, лекарств, продуктов, установку памятников.
Сейчас в Тюмени проживают 1 тыс. 280 ветеранов, в том числе 1 тыс. 147 тружеников тыла, 36 участников, 11 инвалидов Великой Отечественной войны, 37 жителей блокадного Ленинграда, 49 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
Официальный сайт фонда https://www.tyumen-city.ru/informacii/pobeda/.
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