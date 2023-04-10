Тюменцы могут помочь ветеранам через счет "Победа"

Сделав пожертвование на благотворительный счет "Победа", жители Тюмени могут материально поддержать ветеранов в канун 9 Мая. Благодаря поступлениям в прошлом году финансовую помощь получили 90 человек, по данным на март 2023 года – 11 человек.

Средства идут на приобретение бытовой техники, мебели, косметический ремонт, покупку дров, лекарств, продуктов, установку памятников.

Сейчас в Тюмени проживают 1 тыс. 280 ветеранов, в том числе 1 тыс. 147 тружеников тыла, 36 участников, 11 инвалидов Великой Отечественной войны, 37 жителей блокадного Ленинграда, 49 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Официальный сайт фонда https://www.tyumen-city.ru/informacii/pobeda/.