Тюменцев приглашают на виртуальный и реальный квест "Память Победы"

Военный квест "Память Победы" запустили в Тюмени. Принять в нем участие можно как виртуально, так и реально – на городских улицах. Для этого необходимо правильно ответить на все вопросы, чтобы прийти к конечной точке – Вечному огню в Историческом сквере.

Реализация такого проекта стала возможна благодаря порталу "Город Т" Тюменской городской библиотечной системы. Здесь собраны информационные статьи, иллюстрации, видеоролики по истории нашего города, в том числе о периоде Великой Отечественной войны.

Участник военного квеста стартует на следующий день после школьных выпускных в 1941 году, когда жители города узнали о вторжении в страну немецких войск. Памятник "Прощание" подскажет, из каких именно школ на фронт уходили вчерашние школьники.

Пройденный путь, по мнению организаторов, позволит окунуться в атмосферу того времени не где-то далеко, где проходили кровопролитные бои, решавшие ход истории, а в родном городе, и даст возможность еще раз в год 75-летия Победы почтить память тех, кто ее приблизил. Причем те, кто проходит квест виртуально, тоже смогут побывать у Вечного огня — включив предложенный организаторами видеоролик, пишет "Вслух.ру".

Игра рассчитана на старшеклассников, которые смогут больше узнать о своих сверстниках, ставших в одночасье защитниками родной страны. Однако создатели квеста никак не ограничивают участие в нем. Кроме того, среди участников будет проходить розыгрыш призов.