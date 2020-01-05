Жители Тюмени верят в новогодние чудеса

Психологи не считают случайной такую веру в новогоднее и рождественское волшебство. По словам тюменского врача-психотерапевта Елены Томиной, зимние праздники создают вокруг такую атмосферу, которая возвращает всех нас во времена нашего детства.

Когда мы были маленькими, нам казалось, что в жизни возможно всё. Но взрослея, мы загоняем себя в рамки и ограничиваем различными запретами, чего не было в детстве.

Новогодние праздники - это возможность окунуться в детство: покататься с горки вместе с детьми, слепить снеговика, наесться сладостей или просто помечтать. Когда вокруг наряженные ёлки, светятся разноцветные огни гирлянд и сам воздух пропитан новогодним настроением, любой человек начинает верить в сказочные чудеса.

"Чудеса случаются с теми, кто в них верит", – говорит Елена Томина. Только те, кто настроен на позитивную волну, заметят чудеса, происходящие вокруг.

Одни только пессимисты и заядлые скептики не заметят даже самых чудесных моментов, пишет "Тюменская область сегодня".