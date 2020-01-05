В тройку успешных регионов программы "Кадры будущего для регионов" входит Тюменская область

Фото пресс-службы ДТиС "Пионер"

Тюменская область вместе с Курской и Кемеровской областями возглавляют список самых успешных регионов по реализации третьего этапа программы Агентства стратегических инициатив "Кадры будущего для регионов". Такие данные на 1 декабря приводит АСИ.

Лидерами стали регионы, в которых чётко отлажена система стажировочных и профессиональных площадок. Они выполнили программу на 60%.

Наименее успешными регионами названы Удмуртия и Волгоградская область – в них успешность выполнения программы не превышает 10%. По словам руководителя федерального проектного офиса "Кадры будущего для регионов" Светланы Тетериной, самые активные регионы в социальных сетях – Тюменская, Кемеровская, Курская и Свердловская области, Пермский край. Наименее активные – Псковская, Волгоградская, Саратовская и Московская области. В программе также принимают участие Чита и Пермь, пять моногородов. Всего ученики более 1 тыс. школ представили около 400 командных проектов.

Программа АСИ "Кадры будущего для регионов" стартовала в апреле 2018. С тех пор к программе присоединились более 5 тысяч человек из 23 регионов России, сообщил директор Центра проектов направления "Молодые профессионалы" АСИ Алексей Благинин. В 2019 году увеличилось и количество тьюторов – педагогов, помогающих участникам в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы. Теперь они представляют собой сотни вузов и техникумов.

Программа была создана для привлечения активных школьников к проектированию и реализации важных для своего региона социально-экономических проектов. Школьники в возрасте от 14 до 17 лет под руководством своих наставников обучаются по специальным программам в формате образовательных и профессиональных траекторий. Благодаря этому каждый школьник может попробовать себя в различных отраслях экономики, а также на ключевых предприятиях региона и на производственной стажировке, пишет ИА "Тюменская линия".

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, программа "Кадры будущего для регионов" призвана "сформировать в рамках инициативы региональные лидерские команды из числа талантливых детей, молодёжи и их наставников, некие "команды развития" регионов". Также эксперт считает необходимым создание целостной системы поддержки талантливых детей, интегрирующую в себе возможности площадок наподобие "Кванториума", "Сириуса" и центров дополнительного образования и детского творчества.