Сегодня последний день онлайн-собеседований в "Боевой кадровый резерв"

Проект "Боевой кадровый резерв" переходит на новый этап, сегодня – заключительный день онлайн-собеседований, пока их прошли 362 кандидата.

Далее для тех, кто уже вернулся со спецоперации домой, стартуют очные испытания. После них начнётся обучение, которое продлится в течение года.

"Уверен, все участники проекта "Боевой кадровый резерв" почерпнут для себя много полезного, смогут развить управленческие навыки и после построить карьеру в крупной компании, на государственной или муниципальной службе", - подчеркнул губернатор Тюменской области Алексагдр Моор в своем телеграм-канале.

Подробная информация о проекте – на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф.