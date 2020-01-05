Для ишимцев подготовлена обширная новогодняя программа

Множество развлекательных программ ждут ишимцев на новогодних праздниках. Жители города посетят спектакли, сходят на творческие мастер-классы, а также отправятся в путешествие по сказкам Ершова.

5 января состоится открытие творческой мастерской "Рождественский сувенир". Также стартует развлекательная программа "Новогодний детектив. Дело № 2020" и марафон подарков "Начитайка".

Малышей и их родителей ждут ежедневно до 10 января в городском доме культуры, чтобы принять участие в проекте "Топ-топ в Новый год".

Ишимский театр 5 января проводит игровую программу для детей "Приключения елки на поляне у Бабы Яги". Для взрослых театр покажет постановку "Женитьба Бальзаминова, которая состоится 7 января.

Концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ приглашает юных ишимцев 5 января на спектакль "Новое приключение Снеговика" Тобольского драмтеатра, а вечером состоится показ лирической комедии для взрослых "Ню". Здесь же 8 января пройдет православный праздник "Рождество" и откроется рождественская выставка мастеров Ишима и Приишимья.

Цирковая студия "Мечта" приглашает на новогодние представления 5 и 6 января.

Музейный комплекс имени Петра Ершова также подготовил множество развлекательных мероприятий в новогодние каникулы. До 11 января можно побывать на живой сказке "Щелкунчик" в музее "Городская управа", на 5 января запланирован кукольный театр "Медведь, который не верил в Деда Мороза", и игровая программа в музее Ершова, пишет ИА "Тюменская линия".