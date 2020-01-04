В Уватском районе переселят из ветхих домов 127 человек

127 жителей Уватского района переедут в этом году новое жилье рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. На покупку квартир из областного бюджета выделено 165 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования, пишет "Тюменская линия".



Расселить должны 8 домов 60-80 годов постройки и признанных аварийными в 2014 и 2016 годах. Необходимо расселить 77 жилых помещений в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке.



Глава Уватского района Сергей Путмин считает, что включение района в областную программу переселения из аварийного жилья – это одно из важнейших мероприятий, которое будет иметь положительные последствия в 2020 и следующих годах.

"Запускается процесс жилищного строительства, оживится рынок жилья, появятся квартиры не только для переселенцев, но и для работников бюджетной сферы – их потребность в районе высокая. На месте снесенных аварийных домов будут сформированы новые строительные площадки, которые позволят дальше продолжать застройку и улучшать жилищные условия наших людей", – добавил он.

Отметим, по данной программе в 2021 и 2022 годах планируется расселить еще 85 жилых помещений в Демьянке и Туртасе, в которых проживают 172 человека.