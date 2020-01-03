Ишимцев познакомят с новыми направлениями культуре

Интенсив "Новая визуальная культура" пройдет в ишимском мультицентре "Моя территория" (Ленина, 7) в 17:00. Посетить мероприятие можно бесплатно.



Как пишет "Комсомольская правда – Тюмень", участниками станут городские сообщества, а также активные жители Ишима. На встрече для ишимцев пройдет лекция, где они узнают, как следить и определять тренды визуальной культуры. После чего состоится обсуждение, где каждый поделится своими наблюдениями или опытом посещения других городов и стран.

По итогу пройдет генерация: участники расскажут о том, что они хотели бы увидеть в своем городе.

"Идея интенсива появилась в ходе проекта "Линии города", на котором выявили проблему — молодежь хочет сделать свой город современным, но не может из-за недостатка информации. Поэтому мы решили развивать визуальную культуру в Ишиме и рассказывать не только о трендах, но и знакомить с людьми, которые уже добились в этой сфере успехов", — отметил Павел Ханжин, руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Ишиме.