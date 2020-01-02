Тюменцы могут хорошо заработать на елочных игрушках советского производства

Коллекционеры ежегодно поднимают цены на старинные елочные игрушки. Некоторые из них можно продать за 20-50 тысяч рублей. Тюменцы, которым удалось сохранить в целости и сохранность новогодние украшения времен бабушкиной молодости, могут неплохо заработать на них.

Как рассказала коллекционер София Тычкова, каждая из новогодних игрушек имеет свое название. Цена украшения может варьироваться в зависимости от материала и техники исполнения, редкости экземпляра и степени ее сохранности.

Например, игрушка "Сорока-Белобока" из бумаги стоит около 13 тыс. рублей. Дюймовочку на ласточке из слюды можно выставить на продажу за 20 тыс. рублей. Хорошо сохранившиеся экземпляры этой игрушки доходят до 50 тысяч рублей.

Поварешка Хрю из ваты и мастики, полярная станция, Хозяйка медной горы и ватная композиция "Аисты на болоте" на рынке коллекционных советских елочных игрушек оцениваются от 20 до 30 тыс. рублей. Среди самых дорогих и раритетных украшений - игрушка Балда (по мотивам сказки Пушкина). Ее можно продать за 60 тысяч рублей. За 75 тысяч коллекционеры готовы купить "Настеньку" из "Морозко". За бумажного пограничника Карацупу с собакой Ингус/Индус предлагают до 100 тысяч рублей, но это должен быть оригинал эпохи 30-х годов XX века.

Самыми дорогими являются новогодние игрушки "Айболит". Набор из пяти украшений можно пристроить за 150 тысяч рублей, пишет "Тюменская область сегодня".